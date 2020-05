En mand og en kvinde blev fredag anholdt og sigtet for tyveri af værkstøj fra byggepladser.

To sigtet for tyveri: Stjal værktøj fra byggeplads

Af Mia Than West

Politiet fik fredag klokken 10.16 en anmeldelse fra en byggeplads i Sct. Jørgens Park i Næstved om, at en mand netop havde været på stedet og muligvis stjålet noget. Politiet standsede den pågældende umiddelbart efter.

Det var en 42-årig mand, som blev anholdt klokken 10.19 i sin bil. I bilen var der en arbejdsradio af mærket Dewalt, og den 42-årige blev derfor anholdt og sigtet for tyveri.

En 36-årig kvinde blev ligeledes anholdt samme dag klokken 12.07 og sigtet for tyveri. Da politiet ransagede en lejlighed, som de havde rådighed over i Sct. Jørgens Park, blev der fundet flere stykker værktøj og arbejdstøj. Politiet skal nu undersøge, om de fundne effekter stammer fra andre tyverier. De to anholdte blev taget med til politistationen i Næstved, hvor de blev afhørt, inden de blev løsladt igen sidst på eftermiddagen.