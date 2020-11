Artiklen: To sigtet for salg af narko: Fremstilles i grundlovsforhør

Politiet var onsdag klokken 12 ude for at ransage en adresse på HC Andersensvej i Næstved. De havde fået et tip om, at der blev solgt narko fra stedet. Her fandt betjentene ganske rigtig amfetamin flere steder. Det fremgår af Sydsjællands og Lolland-Falters Politis døgnrapport.