To unge mænd sigtet for at være i besiddelse af hash. Foto: Esben Thoby

To sigtet for at have ulovlige stoffer

Næstved - 20. februar 2021 kl. 10:35 Kontakt redaktionen

En patrulje fra lokalpolitiet var torsdag aften klokken 20.00 i centrum af Næstved.

Det skete efter en anmeldelse om, at der var noget utryghedsskabende adfærd på Axeltorv, som måske havde med handel med ulovlige stoffer at gøre.

I en opgang traf politibetjentene en 19-årig mand fra Fensmark, og der lugtede umiskendeligt af hash omkring ham. Han havde en taske med et kontant beløb og en mobil med sig, og han blev på den baggrund sigtet for at sælge ulovlige stoffer.

Politiet ransagede efterfølgende en lejlighed i opgangen, og her var der fire personer, og der lugtede af hash.

Der var også en klump hash på syv gram og 4,3 gram skunk, som en 29-årig mand erkendte tilhørte ham.

Han blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

