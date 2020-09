To rødder snuppet med fingrene i kagedåsen. Modelfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

To rødder sigtet for at kaste med kanonslag

Næstved - 22. september 2020 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag tæt på midnat blev flere postkasser og et elskab sprængt i stykker af kanonslag ved Nygårdsvej og Rolighedsvej i Næstved.

Et vidne bemærkede kort efter, at der blev smidt et kanonslag ud fra en bil, der kom kørende på Vordingborgvej.

På den baggrund fandt politiet hurtigt frem til bilen, der blev standset ved en nærliggende tankstation. I bilen sad to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, der begge var fra Næstved. I bilen lå flere kanonslag, og de to mænd blev derfor sigtet for flere forhold af hærværk og for at overtræde fyrværkeriloven.

