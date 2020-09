Samtidig med enkeltstarten i Tour de France kørte de bedste sjællandske ryttere også enkeltstart. Her er det August Birk Hundt på den lollandske rute. Privatfoto

Artiklen: To podiepladser til enkeltstart

To podiepladser til enkeltstart

Det er ikke mange løb, de lokale ryttere fra Næstved Bicycle Club får kørt i disse tider. Lørdag var der dog enkeltstart i Birket på Lolland, hvor de bedste ryttere på Sjælland skulle dyste om Sjællandsmesterskabet i forskellige klasser. Her blev det til et par gode resultater for de lokale Næstved-ryttere.