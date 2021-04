To mænd fra Næstved er ved byretten idømt henholdvis fire år og tre og et halvt år i en udløber af en kæmpestor narkosag. Foto: Robert Andersen

To nye domme i kæmpesag om massiv narkohandel

- Der er faldet dom, fortæller anklager Allan V. Kristensen.

Det handler om den store sag, som Sjællandske fortalte om lørdag 27. marts, hvor der allerede er faldet dom i otte sager, og hvor der nu mangler at blive afgjort fire sager, efter at to mænd fra Næstved på 37 år og 32 år er blevet idømt henholdsvis fire år og tre og et halvt års fængsel for at være i besiddelse af 990 gram metamfetamin.