Både Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og Boligminister Kaare Dybvad (S) kommer til Næstved den 18. juni for at indvie Udlændingestyrelsen. Foto: Anders Ole Olsen

To ministre indvier Udlændingestyrelsen

Her bliver der nemlig åbnet op for pas-sager, borgerservice og andre funktioner, der kræver tidsbestilling.

Flytning rykket Den oprindelige plan var, at Udlændingestyrelsen dagen efter påske, tirsdag den 14. april, ville rykke samtlige 400 medarbejdere til provinsen og to dage senere skulle det røde bånd klippes over med en regulær festdag i Næstved og officiel indvielse med deltagelse af Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Men sådan kom det ikke til at gå.

Byggeriet gik i gang 22. august 2018, hvor daværende integrationsminister Inger Støjberg (V) blev sendt op i en tonstung kran for at foretage det første spadestik til den store statslige udflytning.

- Vi har normalt mange sager med udlændinge, der skal forbi borgerservice for at få fornyet deres pas. Men lige nu er det næppe aktuelt, eftersom grænserne er lukket til det meste af verden. Derfor forventer vi en mere stille start, og vi indretter naturligvis borgerservice efter alle tænkelige corona-retningslinjer, så vi undgår, at folk står i kø for at blive betjent, sagde han tidligere på måneden til Sjællandske.