Politiet har sigtet to mænd fra lokalområdet for tyveri af en gravemaskine.

To mænd sigtet efter tyveri af gravemaskine

Politiet fik torsdag aften klokken 19.53 en anmeldelse om, at en gravemaskine, der var meldt stjålet fra en byggeplads, var til stede lidt uden for Næstved. Politiet rykkede derfor ud til Gammel Skovridervej, hvor to biler holdt parkeret.

To mænd på 28 år - begge fra lokalområdet - var også på stedet. Betjentene kunne følge et spor ind i skoven, hvor de cirka 300 meter væk fandt den stjålne gravemaskine. De to 28-årige blev anholdt klokken 21.02 og sigtet for tyveri.