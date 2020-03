Artiklen: To mænd fængslet - havde et kilo metamfetamin i bilen

Der var to mænd i bilen - en 31-årig dansker og en 36-årig fra Sydøstasien - og de blev naturligvis begge anholdt.

Tirsdag formiddag blev de to fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Den 31-årige med karseklippet hår og fuldskæg var iført en sort t-shirt og lyse jeans, mens den 38-årige med mørkt hår og et glat ansigt havde en sort trøje og mørke jeans på.

Begge nægtede sig skyldige i sigtelsen om at besidde det lille kilo metamfetamin med henblik på videreoverdragelse til ukendte medgerningsmænd. Danskeren lod forstå, at han gerne ville afgive forklaring, mens udlændingen helt nægtede at udtale sig.