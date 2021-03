Politiet aholdt søndag eftermiddag to mænd efter et opgør mellem et kærestepar i en lejlighed.

To mænd anholdt efter opgør i lejlighed

Politiet fik søndag en anmeldelse om, at der var et opgør i gang mellem et kærestepar i en lejlighed i Næstved, og at det var meget højlydt. En politipatrulje rykkede derfor ud til stedet, hvor den mandlige part - en 21-årig mand - blandt andet kaldte betjentene »fucking pansersvin«. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det fremgår af døgnrapporten hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.