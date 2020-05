De to drenge løb rundt på taget. Foto: Kenn Thomsen

To knægtes flugt endte hos politiet

Da en politipatrulje ankom til stedet omkring klokken 20.30, løb de to drenge rundt på taget af bygningen, og de prøvede at stikke af, hvilket dog ikke lykkedes.

Det skete på Vordingborgvej i Næstved, hvor politiet havde fået en anmeldelse om, at der blev smadret ruder i en tom erhvervsbygning.

En 15-årig og en 16-årig dreng fra Næstved forsøgte tirsdag aften at stikke af fra politiet.

Det var ikke muligt at konstatere, at der var knust ruder på stedet, men begge drenge blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.