To indbrud i mørket

Torsdag mellem klokken 18.00 og 21.30 blev der begået et indbrud mod et hus på Forårsvej i Næstved. Tyvene tog dog tomhændet fra stedet. Da aftenen blev til nat, blev der begået et andet indbrud, denne gang i et hus på Lundvej i Lund mellem Fuglebjerg og Næstved. Indbruddet blev opdaget fredag morgen, og det er derfor endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet.