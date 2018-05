To graffitimalere taget på fersk gerning

Det viste sig at være en 17-årig mand fra København, og da han havde maling på fingrene og spraydåser i tasken, var det svært at løbe fra malergerningen. Han blev sigtet for hærværk.

Senere i pinsen fangede politiet en anden graffitimaler i aktion. Et årvågent mandligt vidne så tidligt søndag morgen klokken 5.37 en ung mand male graffiti i tunnellen ved Næstved Station. Vidnet havde holdt øje med malerne, som viste sig at være en 22-årig mand fra Vig, indtil to betjente nåede frem og anholdt ham for at have øvet hærværk. Han blev sigtet for hærværk.