De to var fuldere end politiet tillader. Foto: Kenn Thomsen

To fulderikker kørte af sporet

Politiet fik tirsdag klokken 12.24 en anmeldelse fra DSB om, at to personer, som var på banegården i Næstved, havde været nede på sporene og haft fat i nogle skilte, som tilhører DSB. På baggrund af beskrivelse af de to personer fik en politipatrulje fat i dem kort efter.