To butikker lukker i Sct. Jørgens Park

- Det er ikke særlig dramatisk. Vi går på pension. Vi har været rigtig glade for at være her, men nu er min chef nået en alder, hvor det er tid at trække sig tilbage. Og jeg er blevet 63 år, så jeg ved også, hvad jeg skal bruge resten af livet til, fortæller Britta Jørgensen.