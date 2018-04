Artiklen: To biler udbrændt: Stod ikke til at redde

Branden menes at være antændt i den ene bil, og har så bredt sig til køretøjet der holdt ved siden af.

Skulle nogen have set noget, omkring klokken 01,15 natten til søndag, eller have oplysninger vil politiet meget gerne kontaktes på tlf. 1-1-4.

Bilerne havde ikke været ude og køre, derfor kan der være tale om en påsat brand.

En beboer fortæller, at lige før branden i bilerne opstod, var der kørt en container ud i nærheden af de nu udbrændte biler biler, fra en containerplads lige i nærheden.

Om det var meningen at det var den der skulle have været antændt, i stedet for bilerne vides ikke, men beboeren, der havde opdaget containeren ude på vejen, havde skubbet den på plads igen, uden at have set personer i nærheden.

Senere opstod så branden i bilerne, der var parkeret mindre end 20 meter fra containerpladsen.

Da brandfolkene fra Næstved ankom var begge biler overtændt, og stod ikke til at redde.

Slukningsarbejdet var hurtigt overstået, så nu er det op til ejerne og deres forsikringsselskab at få de udbrændte køretøjer fjernet fra parkeringspladsen.