To biler kørte sammen

Klokken 08.11 tirsdag morgen fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om et færdselsuheld på Skælskørvej ved Saltøvej lige uden for Næstved.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Ove Christoffersen til sn.dk.

- Der er tale om en 59-årig mand fra Næstved, som kører i sydlig retning på Saltøvej og skal køre ud på Skælskørvej. Her overholder han ikke sin ubetinget vigepligt og kører derved ind i en 41-årig mandlig bilist, der kommer kørende på Skælskørvej, siger Ove Christoffersen til sn.dk.

Ifølge vagtchefen sker der ingen personskade men kun materielskade.

Den 59-årige, der ikke overholdt vigepligten, mistænkte politiet for at kunne være spirituspåvirket.

Han blev derfor bedt om at blæse i et alkometer, som viste en promille over det tilladte.

Den 59-årige mand blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel og en blodprøve skal efterfølgende vise den præcise promille, oplyser Ove Christoffersen.

Det lykkedes hurtigt for politi og kranvognsfolk at få ryddet vejen for ødelagte køretøjer, men tilbage var der en masse vragdele, olie og andre væsker på kørebanen, derfor blev forureningsvognen fra brandstationen i Næstved rekvireret, og efter en hurtig indsats med koste, skovle og kattegrus kunne politiet åbne for trafikken i begge spor igen.Uheldet skabte ikke de store trafikale problemer, da trafikken var minimal på grund af helligdagen, samtidig med at der kun var spærret for trafik i det ene spor.