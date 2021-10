To biler beslaglagt for vanvidsbilisme: Kørte 140 km/t i byen

Se billedserie Politiet beslaglagde i aftes en BMW og en Peugoet efter to tilfælde af vanvidskørsel på Vordingborgvej. Arkivfoto: Presse-fotos.dk

Næstved - 13. oktober 2021 kl. 14:26 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

En 10 år gammel BMW 3 og en fire år gammel Peugeot 208 er nu i politiets besiddelse efter to tilfælde af vanvidskørsel tirsdag aften.

Sent tirsdag havde politiets fotovogn fundet vej til Vordingborgvej ud for erhvervskvarteret i Stenstrup i den sydlige ende af byen. Her er hastighedsgrænsen 60 km/t, men de to bilister havde begge travlt med at drøne ud af byen og blev noteret for at have kørt henholdsvis 141 og 140 km/t i byzone.

- Tidligere ville vanvidsbilisterne være sluppet med en frakendelse af kørekortet og en bøde på 6.000 kroner. Bøden slipper de ikke for, men den nye lov om vanvidsbilisme giver os også mulighed for at beslaglægge bilerne, fortæller vicepolitikommisær i Sydsjælland- og Lolland-Falster Politi, Kenneth Lund-Jensen. Han håber at beslaglæggelserne vil have en positiv effekt på potentielle vanvidskørere, der nu står til at miste deres dyrt erhvervede køretøjer.

En ny lov har siden 31. marts nemlig givet politiet mulighed for ikke bare at beslaglægge, men også at konfiskere biler i forbindelse med vanvidsbilisme. Det betyder, at bilerne bliver solgt, og pengene går i statskassen. Det kan også ske, selvom det ikke er bilens ejer, der har siddet bag rattet.

De to vanvidskørere blev opsøgt af en politipatrulje umiddelbart efter at de var blevet registreret af ATK-vognen på Vordingborgvej.

- Straks vi fik besked fra fotovognen sendte vi to patruljevogne ud for at lokalisere de to biler. Det sparer os for en masse administrativt arbejde, når vi fanger dem med det samme, oplyser vagtlederen ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Alene i vores politikreds har politiet beslaglagt 70 biler for vanvidskørsel siden loven trådte i kraft.

Ifølge færdsels- og straffeloven defineres vanvidskørsel som:

* Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t.

* Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover

* Spirituskørsel med en promille over 2,00.