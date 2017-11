En 92-årig fik stjålet sin pung op af sin taske, da hun prøvede at hjælpe to mænd.Modelfoto

To ældre kvinder udsat for tricktyverier i Næstved

Torsdag blev der to gange anmeldt tricktyverier i Næstved. I det ene tilfælde foretog to kvinder i alderen 20 til 30 år en »indsamling« på Farimagsvej i Næstved. En 92-årig kvinde gav et mindre beløb, men takken for gavmildheden var, at hun fik gennemrodet sin kommode - der blev dog umiddelbart ikke stjålet noget. De to kvindelige svindlere beskrives som danske, cirka 165 centimeter høje og spinkle af bygning med kort hår.