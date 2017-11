Skal et barn vokse op i et fængsel sammen med sin mor eller hos sin biologiske far ude i friheden? Modelfoto Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: To-årig dreng bor i fængsel med sin mor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To-årig dreng bor i fængsel med sin mor

Næstved - 25. november 2017 kl. 12:32 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En to-årig dreng bor med sin drabsdømte mor i Ringe Statsfængsel. Det oplyser TV 2.

Drengens far, Alexander, mener ikke, at fængslet er det rette hjem for hans søn, og kæmper for at få forældrenmyndigheden.

Det er Næstved Kommune, som er moderens bopælskommune.

Myndigheder og domstol har indtil videre besluttet, at sønnen skal bo hos sin mor. Alexander ankede sagen til landsretten, der tager stilling i januar 2018.

Alexander sad i 2015 fængslet for røveri og salg af narkotika, da han mødte sønnens mor. Da Alexander blev løsladt i december 2015, fandt han ud af, at han var blevet far.

- Der er ikke nogen børn, der skal være i et fængsel. De folk, der sidder der, har gjort nogle slemme ting. Det er ikke et sted for børn, siger faderen til TV 2.

Af hensyn til barnet bringer TV 2 ikke Alexanders fulde navn eller ansigt.

Næstved Kommune har lavet en undersøgelse af drengens trivsel. Den anbefaler, at sønnen skal bo hos Alexander. Af undersøgelsen fremgår det, at sønnen ifølge fængselsfunktionærerne går fra den ene arm til den anden blandt de indsatte, og at han bliver stimuleret af otte forskellige indsatte med kriminel baggrund og misbrugsbaggrund.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger til TV 2:

- Det er simpelthen ikke sundt for et barn, når man ved, at kimen til hele livet bliver lagt de første tre år af barnets liv. Det er fuldkommen absurd, at det foregår i et miljø, der er så fortættet og voldeligt anlagt som vores er.

Næstved Kommune vil ikke kommentere sagen.