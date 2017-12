Skudepisoden skete 13. november klokken 3.45 om natten på Østre Ringvej. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

To Bandidos-rockere og en kvinde fængslet for drabsforsøg

Næstved - 20. december 2017 kl. 13:08 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Næstved har netop besluttet at varetægtsfængsle to Bandidos-medlemmer på henholdsvis 34 og 26 år samt en 40-årig kvinde. Alle tre er sigtede for at have medvirket til drabsforsøget på en 25-årig mand, der blev skudt, mens han lå og sov i sin lejlighed på Østre Ringvej i Næstved.

Den 26-årige er sigtet for sammen med en endnu ukendt gerningsmand at have brudt ind i lejligheden og skudt manden i alt seks gange i ben, arme og mave, hvilket bragte ham i livsfare.

Den ældre mand er sigtet for at have været med til at planlægge drabsforsøget, hvor våbnet blev skaffet af den 40-årige kvinde.

De to har efter politiets opfattelse også samarbejdet om omfattende hashhandel. Ikke under 70 kilo hash til en værdi af omkring 3,15 millioner kroner skulle den 34-årige have videreoverdraget til kvinden, som solgte det videre til et udbytte på mindst 1,4 millioner kroner.

Noget er dog tilsyneladende gået galt mellem de to, for den 34-årige rocker er også sigtet for i fredags at have truet kvinden med en kniv og udtalt, at hvis han »ikke fik pengene, ville han stikke den i hende«.

Om det er kvinden, der er gået til politiet efter truslerne, er endnu uvist, idet onsdagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre. Her ville den 40-årige gerne udtale sig, hvilket de to Bandidos-rockere nægtede.

- Der er flere forskellige efterforskningsskridt, vi skal i gang med nu, og det vil foregå de næste fire uger inden næste retsmøde 17. januar, siger anklager Mariam Khalil fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

