Der skal bygges et parkeringshus på Tjæregrunden.

Tjæregrunden ikke forurenet nok til oprensning

Næstved - 20. maj 2018 kl. 07:59 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Tjæregrunden på Kählersvej i Næstved er forurenet, er den ikke forurenet nok til at blive renset op.

Det mener i hvert fald Region Sjælland, der er miljømyndighed på forurenede grunde.

I årevis har beboerne i kvarteret tæt på Tjæregrunden været hårdt plaget af lugtgener.

På en varm sommerdag breder der sig en hørm af tjære, så man ikke kan sidde udenfor i haven og hygge sig.

Næstved Kommune har hele tiden været klar over, at grunden er stærkt forurenet.

Faktisk er forureningen så alvorlig, at der har været spor af tjære i spildevandssystemet.

I stedet for at grave den forurende jord op og køre den til en godkendt modtagestation, skal der opføres et parkeringshus.

Birgit Melsen, projektingeniør i Næstved Kommune, oplyser til Sjællandske, at én af de få ting man kan bruge en forurenet grund til, er, at bygge et parkeringshus.

Tjæren forsegles under jorden og her ligger den indkapslet til tid og evighed.

- Når regionen ikke har prioriteret grunden på listen over, hvad der skal oprenses, har vi gjort os overvejelser over, hvad vi kan bruge grunden til. Den bedste udnyttelse af grunden er et parkeringshus, siger Birgit Melsen.

For tiden er Tjæregrunden en kæmpe byggeplads midt i byen.

Der flyttes jord, og støj og tjærestank har fået en gruppe borgere til at klage til borgmesteren. Over stanken, men også over, at entreprenøren skal arbejdes syv dage om ugen med konstante støjgener til følge.

Klagen har medført, at entreprenørens tilladelse til at arbejde fem weekender er inddraget.

Det er rester fra asfalt- og tagpapfabrikken Luxol, der sender en fæl lugt ud over kvarteret. Da Luxol lukkede i 1974 blev der kun nødtørftigt fjernet tjære. Oprydningen efter asfaltproduktionen var selv efter datidens normer særdeles mangelfuld.

Tjære står på listen over kræftfremkaldende stoffer.

