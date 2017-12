Tjæregrunden ligger som et åbent sår og minder om fortidens miljø-svineri. Foto: Anna C. Møhl

Tjæregrund sender en fæl hørm op i luften

Næstved Kommune er ved at rydde Tjæregrunden for at lave plads til et parkeringshus. Så snart der graves i jorden, begynder fortidens synder både at blive synlige og lugte.