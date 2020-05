Anne Grete og Henrik Pagh har forvandlet et forsømt husmandssted til wellness B&B med fokus på det gode liv i landlige omgivelser. Med kun fem bookinger i juli er der rigeligt med plads til de ferietrængende. Foto: Kim Palm

Tip til din sommerferie: B&B står gabende tomme

Næstved - 27. maj 2020 kl. 04:56 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 værelser, 26 sovepladser og sølle fem bookinger i juli - den absolut travleste måned i dansk turisme.

Sådan ser resultatet foreløbig ud for Quistgaarden, en Bed and Breakfast i Spjellerup, 20 kilometer sydvest for Næstved.

- Måske er det ikke gået op for folk, at vi eksisterer, siger Anne Grethe Pagh, der sammen med sin mand Henrik, driver en luksus B&B med spa, wellness og vildmarksbad.

Ifølge direktør i Sydkyst Danmark, Martin HH Bender, er der flere forklaringer på, at B&B er gået under radaren, når danskerne skal udleve deres feriedrømme under hjemlige himmelstrøg.

- Mange tror stadig, at B&B er ferie på et nedlagt børneværelse oppe under loftet, hvor du deler toilet og bad med værtsfamilien. Men konceptet har jo rykket sig gevaldigt og flere af dem fremstår i dag som små hoteller, siger Martin HH Bender. Han opfordrer ferietrængende danskere til at undersøge alternative ferieoplevelser i form af B&B, Airbnb, vandrehjem eller kroer og hoteller.

Sydkyst Danmark opfordrer også de mindre overnatningssteder til tydeligt at skilte med, hvad de tager af forholdsregler mod smittespredning.

- Fortæl dem, at du spritter af. Fortæl dem, at du dropper morgenmadsbuffeten til fordel for en morgenmadsplatte. Der er mange muligheder for at gøre danskerne trygge ved at tage på ferie, siger Martin HH Bender.

Dansk Bed and Breakfast råder over cirka 500 overnatningssteder, der alle bidrager til at fremme den lokale turisme.