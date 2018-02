»Time Of My life« i Næstved

Her er vi ude i en teaterkoncert om livets helt store øjeblikke og hvordan der til disse øjeblikke i livet hører et stort musiknummer til. Her bliver tændt op for 30 af de største 80er hits, og man opleve blandt andet »With Or Without You« af U2, »Every Breath You Take« af Police, »Africa« af TOTO, »Let's Dance« af David Bowie, »Freedom« af Wham, »(I've Had) The Time Of My Life« fra Dirty Dancing og mange flere hits.