Det meste af dagen ved Retten i Næstved gik med vidneafhøringer af de to tiltalte. Begge deres fædre vidnede også og fortalte, at de var blevet meget overraskede over anklagen. Desuden blev en videoafhøring af det yngste barn afspillet, men han havde ikke umiddelbart set noget, der kunne bidrage til sagen.

Send til din ven. X Artiklen: Tiltalt mor: Far har brygget historie om sexmisbrug af datter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltalt mor: Far har brygget historie om sexmisbrug af datter

Næstved - 16. januar 2018 kl. 17:04 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Begge tiltalte afgav forklaring, da sagen mod en 49-årig kvinde og hendes 40-årige samlever blev indledt ved Retten i Næstved mandag. De er tiltalt for voldtægt af og anden kønslig omgang - moren også for incest og blufærdighedskrænkelse - med kvindens datter oven en periode fra pigen var tre år, til kort før hun fyldte 10.

De to nægter sig skyldige. I deres forklaringer, tegnede de et billede af en ekstremt opmærksomhedskrævende pige. Hun har tidligere grundløst anklaget stedfaren for at slå hende, og dette er endnu et af hendes påfund, mener de tiltalte.

Den 49-årige kvinde blev skilt fra pigens far i 2007, og siden har kommunikationen mellem de to været dårlig, forklarede hun fra vidneskranken.

Begge parter har forsøgt at vinde sager i retten for at få fuld forældremyndighed, og den 49-årige mener, at hele denne sag skyldes påvirkning fra pigens biologiske far.

- Da hun var omkring ni år, gav hun udtryk for, at hun gerne ville bo hos sin far. Der er hun jo enebarn og får dobbelt op på alting (de tiltalte har to sønner sammen på syv og fem år, red.). Hun begyndte at lege detektiv og luske rundt i hjemmet, og så var det, at hun fandt en dildo i mit skab, sagde moren og fortsatte:

- Jeg tror, det hænger sammen med, at hvis hun nu skulle finde noget, så ville faren lettere kunne vinde sagen i retten. Jeg fik følelsen af, at han havde sendt hende ud for at lede efter ting i vores hjem.

Sjællandske følger retssagen.