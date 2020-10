Stor var begejstringen, da Enø atter blev landfast med Sjælland. Men det viste sig, at broen ikke var i stand til at åbne for skibstrafik som planlagt. Foto: Jens Wollesen

Tillykke med broen: I nat kan den også åbne

Men herefter aftog begejstringen en smule, da det viste sig at broen ikke var i stand til at åbne som planlagt.

Brodækket af sildebensmønstret azobétræ viste sig at være for bredt. Dermed hamrede brodækket ned i betonkanten, der fyldte for meget til at broen kunne åbne på vid gab.