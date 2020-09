Tilflyttere bliver fraflyttere: Alt for meget pendlerbøvl

Alt for meget bøvl med at komme ud af byen.

Det er én af hovedårsagerne til, at 40 procent af de nye tilflyttere får status af fraflyttere inden der er gået to år. Det fremgår af kommunens nye bosætningsanalyse, hvor man har spurgt fraflytterne om det mindst attraktive ved Næstved.

- Det er forholdene for bilister og udfordringerne i den kollektive trafik, der er to af de mest fremherskende svar. Derfor haster det mere end nogensinde med motorvej og stabile togforbindelser ud af byen, siger formanden for kommunens Plan- og erhvervsudvalg, Tina Højlund Pedersen (S).

Jakob Witt og hans hustru Charlotte valgte 1. april at forlade kommunen efter fire år i Fensmark. Begge har job i hovedstadsområdet og de valgte derfor at flytte til Amager på grund af lang transporttid mellem hjem og arbejde.

Næstved Kommune har netop søsat en ny bosætningsstrategi. Den har til formål at lokke flere børnefamilier til kommunen, flere unge skal finde det attraktivt at bo og studere i Næstved, mens unge der er vokset op i Næstved skal lokkes hjem igen og så skal der være et bredt udvalg af seniorboliger, så pensionister ikke behøver flytte ud af kommunen, når de bliver for gamle i eget hus.