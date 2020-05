Se billedserie Så bliver der igen åbnet i Panduro Hobby på Kurts Torv. Jacqueline Hansen (t.v.) og butikschef Marianne Brostrøm kan endelig få lov at sætte varer frem på torvet igen.

Tilbage til hverdagen i storcentret

Næstved - 12. maj 2020 kl. 19:28 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag formiddag blev gitrene rullet op, og varerne igen sat frem på gange og torve i Næstved Storcenter. Efter godt syv ugers lukning er centeret igen klar til at tage imod kunderne, men er kunderne klar til at tage i storcenteret?

- Nu er vi i hvert fald klar efter syv lange uger. Det har været frygteligt bare at gå og vente på, at vi igen kunne få lov at åbne, siger Marianne Brostrøm, butikschef i Panduro Hobby.

- Jeg har fuld forståelse for de tiltag, der har været, og de har jo virket, men det har været hårdt som butiksansat at gå os andre butikker være åbne, mens man selv bare må gå der hjemme, siger kollegaen Jacqueline Hansen.

- Endelig fik vi lov at åbne, Dejligt at folk bakker op og kommer, siger Susanne Frederiksen i Zizzi, hvor der fra start af var kunder i butikken, dog max otte ad gangen, som det også fremgår af et skilt på facaden.

Blandt alle de åbnede butikker er også Kings & Queens, som er rykket fra bymidten til storcenteret og havde regnet med en stor åbning af den nye butik. Sådan blev det ikke.

Hurtigt indkøb Folk myldrer ikke ind, men her er mennesker, og der kommer stille og roligt flere og flere i løbet af formiddagen. Nogle skynder sig at købe det, de skal have købt, mens andre tager sig tid til at gå og ose lidt.

- Vi går ikke rundt og hygger, som vi plejer. Vi skulle bare lige købe det, vi ikke kan få andre steder, siger Tina og Hanne Krog fra Vordingborg, som blandt andet har været i Name It. Hovedmålet med turen er at købe børnetøj, da børnene jo vokser, selv om butikkerne har været lukket. Og der er ikke længere nogen børnetøjsforretning i Vordingborg.

Tidlig tur Familien Bomin fra Faxe tager det lidt mere stille og roligt:

- Vi tænker, det er det rigtige tidspunkt at komme på her ved åbningstid, inder der når at komme for mange, siger Kimie Bomin, som er på indkøb sammen med manden Kenneth og sønnen Adrian.

- Det er dejligt, at centeret er åbnet igen, at vi kan komme tilbage til en mere almindelig hverdag. Og det er vigtigt for landets økonomi, at butikkerne åbner igen, siger Kenneth Bromin.

Familien plejer at komme her rimelig tit, og denne gang er hovedmålet tøj til sønnen.

- Vi trængte til at se på noget andet, end det vi ser på til hverdag, siger Anne Christensen fra Karise, som er taget i storcenteret sammen med gemalen Ole.

Mangler værnemidler Til daglig arbejder hun i SuperBrugsen i Herfølge, så hun har hele tiden været ude blandt andre mennesker og besøger også stadig sin mor på 85 år og er ikke bekymret for at gå rundt i storcenteret.

Eneste butik, som endnu ikke er åbnet, er Femilet. Forklaringen skulle være mangel på værnemidler, og centerdirektør Alida Christiansen har fået at vide, at Femilet skulle åbne på torsdag.

Spisestederne må først åbne den 18. maj, men nogle er begyndt med take away, når der er begyndt at komme mere liv i centeret.

