Se billedserie Daværende borgmester Henning Jensen fik sig en lang snak med kronprins Frederik, indtil der blev kaldt til afgang fra major Michael Mentz, som borgmesteren i sin tale kom til at degradere til kaptajn. Kronprinsen deltog 19.i december 2000 i Gardehusarregimentets sidste juleridt gennem Næstveds gader. Foto: Martin Foldgast

Til lykke Frederik

Næstved - 26. maj 2018 kl. 09:57 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kronprins Frederik var i strålende forårshumør, da han 15. maj 2002 besøgte Næstved.

Dagen husker daværende borgmester Henning Jensen som var det i går.

Det var nemlig ham, der som den første hilste på kronprinsen, da den ny foyerbygning på Grønnegades Kaserne blev indviet.

- Det var en meget dejlig dag, som jeg husker tydeligt. Kronprinsen var i knaldgodt humør og var meget snakkesalig, erindrer Henning Jensen.

Kronprins Frederik fortalte blandt andet, at bukkejagten gik ind den følgende morgen.

- Han glædede sig meget, for han skulle på jagt med bue og pil. Man skal liste sig ind på byttet og være meget tæt på, siger Henning Jensen til Sjællandske.

Blandt de mange gæster til indvielsen af kulturhuset, var repræsentanter fra Næstveds venskabsbyer. De fik alle sammen hilst på kronprinsen.

- De har ikke vasket deres hænder siden. De var bare så stolte over at have hilst på vores kronprins, fortæller Næstveds tidligere borgmester.

Kronprinsen og daværende kulturminister Brian Mikkelsen (Kons.) var inviteret på officielt besøg i Næstved for at indvie det, der dengang hed Fremtidens Forsamlinghus. Kulturministeren aflyste i sidste øjeblik, men kronprinsen kastede - som lovet - al sin glans over begivenheden.

Dengang var der rygter om, at kronprins Frederik havde en kæreste. Og at Mary Donaldson opholdt sig på Gavnø. Den royale sladderhistorie kendte Henning Jensen godt, men han synes det var upassende at udfritte kronprinsen.

Landets kommende konge, fødselaren kronprins Frederik, huskes fra sin tid i Næstved, hvor han aftjente sin værnepligt ved Gardehusarregimentet.

Han var også et kendt ansigt i nattelivet - blandt andet på det hedengangne diskotek Exxos.

Som tidligere gardehusar deltog kronprins Frederik 19. december 2000 i Gardehusarregimentets sidste juleridt gennem Næstveds gader.