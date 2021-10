Se billedserie Rasmus Eliasen (tv) havde torsdag inviteret Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, til en tur gennem byen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Til kamp for vælgere på to hjul

Næstved - 22. oktober 2021 kl. 08:57 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Hvis du tager ud og kigger på dit gamle gymnasium eller handelsskole, tror jeg, du vil få et chok. Her er der proppet med biler og god plads i cykelskuret.

Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam havde pumpet foldecyklen og medbragt solide argumenter om bedre forhold for de to-hjulede, da han torsdag var blandt deltagerne i et usædvanligt vælgermøde på to hjul - nemlig en politisk cykel-demo gennem byen.

- Det er en temmelig trist udvikling, vi er vidne til. Undersøgelser viser, at andelen af 10 til 17- årige, der cykler til skole, er faldet med 30 procent over de seneste 10 år. Alt for mange børn bliver kørt i bil til skolen af deres forældre, og hvis den udvikling skal vendes, skal kommunerne være med til at skabe sikre cykelveje, lød parolen fra Klaus Bondam, inden forsamlingen forlod Banegårdspladsen og trampede ud på den altid udfordrende Farimagsvej.

Lever livet farligt Arrangør af cykel-demoen, De Radikales Rasmus Eliasen, havde lavet ruten, der førte cykelkaravanen gennem byen - også på udfordrende steder, hvor cyklisterne lever livet farligt. Det gælder blandt andet på Hvedevænget, hvor cyklisterne må dele asfalten med bilisterne inden de klemmer sig gennem viadukten.

- Den ville vi meget gerne gøre bredere, men jeg tror, vi får togpendlerne på nakken, hvis vi lukker broen over Hvedevænget i fire måneder, lød det fra borgmester Carsten Rasmussen (S), der trampede byen rundt på sin syv gears Everton.

Videre gik turen over Rugvænget og frem til Rampen, hvor Rasmus Eliasen ikke var imponeret over, hvordan Markkvarterets cyklister skal sno sig for at komme over broen og ind i byen.

- Jeg synes faktisk Rampen fungerer fint. Her har vi adskilt cyklister og bilister, og cyklisterne har den fordel, at de får tidligere grønt, så de bedre kan komme over Rampen, lød svaret fra borgmesteren.

Forvirrende rundkørsler En borger var kommet cyklende fra Fensmark og han advarede især om, at rundkørslerne i byen skaber stor forvirring. For nogle steder er det bilisterne, der skal holde tilbage for cyklisterne, mens det i andre rundkørsler på bl.a. Fensmarksvej er det cyklisterne, der skal holde tilbage for bilerne.

- Det er noget rod. Vores børn bliver utrygge, når de ikke ved, om de skal holde tilbage for bilerne eller ej, lød argumentet. Og den tog de til sig - de cyklende politikere - der lovede at fremme forholdene for cyklister i byen og på landet, hvor der også er langt mellem sikre cykelstier.

I kommunens trafikplan, der gælder frem til 2023, er ambitionen da også, at flere skal finde pedalkraften frem i stedet for at lade sig transportere med bil eller bus. Målsætningen er, at mindst 20 procent skal benytte cyklen som primære transportmiddel til og fra arbejde/uddannelse mod 17 procent i dag.