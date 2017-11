Til (ingen verdens) nytte i ridehuset

Hvad gør man med den medfødte trang til at være til nytte, når almindelig medmenneskelighed er i lav kurs? Og er der brug for alle på dagens arbejdsmarked?

Berit (Pia Rosenbaum) har rundet de 60 og har efterhånden været gennem en del omstruktureringer hos DSB iværksat af den velmenende HR-chef Karina (Lisbeth Wulff), der ikke tvivler på, at Berit vil være lige så god til at sælge pølser, som hun var til at sælge billetter. Men Berit er ikke så omstillingsparat længere. Til gengæld er hun en sød og ordentlig kvinde, som tager sig godt af sin overbo, pensionisten Svend (Finn Nielsen), der ikke kunne drømme om at indrømme, at han ikke kan klare det hele selv. Madeleine Røn Juul har instrueret og den Reumert-vindende dramatiker Thomas Markmann har skrevet manuskript til »Til (ingen verdens) nytte«, som Folketeatret opfører i Ny Ridehus i Næstved mandag den 27. november kl. 20.