Tidsplan var for skrap: Byggeudstilling flyttes

Næstved - 01. april 2018 kl. 17:46 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeudstillingen BO4700 bliver flyttet til april næste år. Den oprindelige tidsplan med at arrangere den ambitiøse husudstillingen allerede i efteråret var for optimistisk. Byggefirmaerne har simpelt hen ikke mulighed for, at opføre de omkring 30 huse på så kort tid.

- Vi har lyttet til husfirmaerne, som ønsker at udskyde udstillingen til næste år. Til gengæld har vi nu mulighed for at arrangere en udstilling med endnu mere kvalitet og kreativitet. Interessen for at være med er meget stor, så jeg regner bestemt med, at udstillingen bliver en realitet, siger ejendomsmægler Niels Krag til Sjællandske.

Planerne om byggeududstillingen BO4700 blev offentliggjort i starten af marts.

Udstillingen skal holdes i Næstved Kommunes nye udstykning i De Lodne Højder. Der er reserveret 35 grunde, og kommunen sælger grundene på gunstige betingelser. Husfirmaerne kan vente med at betale grunden, til udstillingshuset er solgt. Dog senest efter to år. De vilkår er en ekstra gulerod for at få firmaerne til at være med.

- Foreløbig har 25 firmaer vist interesse for udstillingen. Og de store firmaer er interesseret i flere grunde. Midt i april er vi klar til at sende kontrakter ud til firmaerne, siger Niels Krag.

Byggeudstillingen skal holdes på Eskeskoven i Holsted Nord. Byggemodningen er i fuld gang, og grundene er klar til byggeri først på sommeren. Der er tale om store grunde på 900-1300 kvadratmeter i et kuperet terræn. Det giver mulighed for spændende huse i flere plan. Og nu bliver der ikke problemer med at få husene færdig.

Byggeudstillingen holdes i to weekender i 2019 - påskedagene 21.-23. april og den efterfølgende weekend.

Næste år falder påsken næsten en måned senere end i år, og det betyder at også haveanlæg er klar til byggeudstillingen.

Næstved har store traditioner for byggeudstillinger. Særligt i 1960erne og 1970erne strømmede folk til store udstillinger med huse i de nye villakvarterer og udstilling i Næstved Hallerne. Den seneste BO-udstilling blev holdt i 2005, og den samlede omkring 35.000 besøgende.