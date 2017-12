Tidligere vinbonde udstiller malerier

- Jeg havde i hele min erhvervskarriere følt, at jeg manglede et ben at stå på for at få balance i mit liv. Derfor købte jeg et par lærreder, nogle pensler og lidt farver. Jeg gik i gang uden at have nævneværdige forudsætninger og idé om, hvad det skulle blive til, fortæller Per Wilhelm Pedersen, som hurtigt fandt ud af, at maleriet var en fantastisk terapi mellem alle jobsøgningerne. Og han har malet lige siden.