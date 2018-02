Tidligere sundhedsminister på besøg

De midlertidige pladser på Marskgården i Næstved havde tirsdag besøg af tidligere socialdemokratiske sundhedsminister Astrid Krag, der sammen med byrådsmedlem Charlotte Roest (S) lagde vejen forbi for at høre mere om arbejdet her. Distriktschef Elisabeth Kjær Johannesen og teamleder Karin Pia Stigfeldt tog imod de to og fortalte om den udvikling, man oplever i Næstved Kommune i takt med, at borgere bliver udskrevet stadigt tidligere fra sygehusene.