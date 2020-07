Tidligere havneformand Per Sørensen roser borgmester Carsten Rasmussen (S) for udmeldingen om lukning af erhvervshavnen.Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere havneformand om lukningsplaner: Bravo borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere havneformand om lukningsplaner: Bravo borgmester

Næstved - 15. juli 2020 kl. 10:38 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har jeg sagt til ham det sidste halve år, så jeg er glad for at han har lyttet til mig.

Tidligere mangeårig formand for Næstved Havn, Per Sørensen (S), kalder borgmesterens udmelding om lukning af havnen for en rigtig god - og helt igennem logisk idé.

- Jeg ser heller ingen fremtid i en erhvervshavn. Det vil være et kæmpe selvmål at investere op mod 200 millioner kroner i en ny havn på Ydernæs, siger Per Sørensen.

Han mener derfor, at tiden er kommet til et endegyldigt og snarligt farvel til erhvervshavnen - til fordel for byudvikling med boliger og caféer på havnearealet.

- Næstved vil jo fortsat have en havn, bare ikke en erhvervshavn, men en havn med plads til sejlskibe og et sted, hvor du kan nyde din mad på en café med vandudsigt - og udsigt til attraktive boliger. Det er sagen, siger Per Sørensen.

Per Sørensen glæder sig over, at havnen omsider har fået knækket koden med salg af sommerhusgrunde på Enø. De værdier bør overgå til kommunen, til gavn for byudvikling samt udbygning af kommunens kultur- og idrætsliv.

- Derfor bør Næstved Havn overgå til en kommunal havn, så værdierne bliver i kommunen. De penge vi får ind skal bruges på udbygning af svømmehallen, der jo blev noget dyrere end oprindelig planlagt - og så får vi også råd til en skøjtehal, siger Per Sørensen.

Det er ikke kun Per Sørensen, der roser borgmesterens sommerudmelding fra kolonihavehuset. Det samme gør Venstres Søren Revsbæk.

- Tiden er løbet fra Næstved Havn. I gamle dage gav det mening at have en havn, da vi havde papirfabrik i byen. I dag er der kun Ardagh at tage hensyn til. Måske kan der laves en mindre kaj og en silo til Ardagh, resten bør afvikles, siger Søren Revsbæk.

Næstved Havn blev indviet i maj 1938 af kongeskibet Dannebrog med hele den kongelige familie ombord. Havnen havde sin storhedstid, da der fortsat var gang i papirfabrikken Maglemølle og der var god gang i salget af korn og foderstoffer. I dag er havnen overhalet af både Køge og Vordingborg.

relaterede artikler

Borgmester: Tiden er løbet fra erhvervshavn i Næstved 15. juli 2020 kl. 07:01

Borgmesters sommerbombe: Luk Næstveds erhvervshavn 15. juli 2020 kl. 04:56