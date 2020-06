Tidligere coronaramte donerer antistoffer til syge patienter

Fakta

Blodet bliver delt op i tre komponenter, som man bruger til forskellige behandlinger.De røde blodlegemerStår for at fragte ilt rundt i kroppen.De røde blodlegemer bliver primært givet til patienter, hvis produktion ikke kan følge med - ofte på grund af en kronisk sygdom eller kræft.Er man ude for en trafikulykke eller på anden måde kommer ud for et akut stort blodtab, kan man få donorblod for ikke at dø af blodmangel.PlasmaIndeholder alt det, der er med til at få blodet til at størkne. Derudover transporterer det også blodets celler og nærings- og affaldsstoffer rundt til og fra kroppens organer.2/3 af alt tappet plasma bliver brugt til fremstilling af medicin til patienter, der har dårligt immunforsvar eller blødersygdomme.Har man en stor blødning i forbindelse med en ulykke, en forbrænding eller en operation, kan man få plasma, for at hjælpe blodet med at størkne.BlodpladerEr celledele, der indgår i blodets størkningsproces. Stofferne på blodpladernes overflade er med til at sætte gang i størkningsprocessen i blodet.Blodplader bliver givet til patienter, der mangler blodplader, eller hvis egne blodplader fungerer dårligt.