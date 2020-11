Henning Jensen har mødt mange mennesker på sin vej. Omkring 100 af dem kom forbi Langes Boghandel lørdag formiddag for at få signeret »Mit Næstved«. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Tidligere borgmester på forsiden

Mellem juleboder og handlende mennesker sidder et kendt ansigt. Med kasketten på toppen og pennen i hånden har tidligere Næstved-borgmester Henning Jensen placeret sig foran Langes Boghandel i Torvestræde.

Kunderne kommer dryssende ud, og mange af dem har en bog i hånden, som Henning Jensen tilbyder at signere.

- I mit parti har vi aldrig været bange for at give hånd, så det gør jeg også i dag, siger han til en gammel bekendt fra byen, som beder om en autograf. De stikker begge hånden frem.

Et scenarie, der ellers ikke er velset i 2020.

Efter godt halvanden time i det relativt kolde vejr har omkring 70 mennesker lagt vejen forbi Henning Jensen, der tager sig god tid til at snakke med folk.

Selvom overvejelserne har været der, så kunne den tidligere borgmester aldrig finde på at skrive en sådan bog om sig selv.

- Jeg ville være for dårlig til at skære ind til benet, og så ville bogen blive alt for lang, siger han.