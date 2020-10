Tidlig musik - og det er Ikke dén Justin Bieber

Det er ikke den canadiske popstjerne Justin Bieber, der besøger Herlufsholm næste weekend. Men næsten. Det er JUSTIN & BIBER, som er Næstved Early Music Festival, NEMFs, weekendfestival med tidlig musik på Herlufsholm. Festivalen byder på seks koncerter, højmesse og artist talks. Trompetisten og kunstnerisk leder Justin Bland har sat fokus på den bøhmiske komponist Heinrich Ignaz Franz von Biber. Det er musik, man næsten aldrig hører. Den er opfindsom, overraskende, teknisk utroligt krævende for Biber var sin tids største violinist og hans bedste ven var tidens store trompetist. Der er stjerne-musikere til at spille Bibers værker. Blandt andre Tinne Albrechtsen på barokviolin og Justin Bland på naturtrompet sammen med et udvalg af barokmusikere, et kor, som alle spiller publikum musik, der sikkert ikke er hørt i Danmark de sidste hundrede år.