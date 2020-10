Fradag klokken halv elleve. Tiden går - nu igen efter restaureringen af visere og urskiver. Selv i dunkelt regnvejr ses det tydeligt, at tiden står skarpt igen.

Tiden er guld værd

Nu er det tid til at kigge op igen, når man passerer kirkepladsen. De nyrestaurerede og bladguldbelagte urskiver er på plads igen - sammen med viserne.

Det er en glad malermester Arne Hulbæk, der få dage før sin 81 års fødselsdag, kan fortælle vidt og bredt om hans seneste arbejde. Det var samme Arne Hulbæk, der i 1985 havde urskiverne under behandling sidste gang.

58 timers arbejde

Arne Hulbæk har brugt præcis 58 timer på at renovere de tre urskiver. Den blå farve er stort set den originale fra 1985. Den var falmet og næsten hvid, indtil han gik i gang med diverse skuremidler og til sidst en olie, for at fremkalde dybde i farven igen.