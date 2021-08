Se billedserie Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Tiden er gået i stå

Næstved - 07. august 2021

Jeg har netop forladt den varme redaktionsbil med hastige skridt, da mit blik falder på en mørkhåret kvinde. Hun går ud mod den gyldne stubmark. Den brune dragt bliver snøret ind i livet med et reb-lignende bælte.

På pladsen bag hende stiger tonerne fra adskillige instrumenter op. Melodien leder mine tanker hen på ord som lyre og harpe.

Jeg drejer mig og ser ud over stubmarken. En mørkebrun hest sætter i et vrinsk og galopperer væk. Understreger min følelse af, at Svend Gønge og Ib Abelsøn kan komme til syne hvert øjeblik, det skal være.

- Det kan jeg sagtens følge. Der er lidt af hvert her. Vi har den mest nykomponerede og moderne folkemusik overhovedet, der bliver præsenteret her. Og så har vi middelalder og vikingekonceptet med her også. Så på den måde spreder vi os over mange århundreder, fortæller Anne Grete Kamilles, der er arrangør af den firedages festival og forkvinde i foreningen »Musik over Præstø Fjord«.

De ulmende kul i bålfadet spredte en afslappende, velkendt duft af lejrtur.

Ingen tidstyranni Den gammelrosa neglelak skinner på Saga Halbergs bare tæer. Hun har været viking i syv år, forklarer hun og kigger på det naturfarvede garn, hun har hængt op på den lyse træ-stige.

Hendes ord kommer ud i en fin og rolig orden. En skarp kontrast til mine, der falder over hinanden på vej ud, mens jeg hele tiden har et halvt øje på min deadline og irriteret forsøger at afvise opkald på den evigt brummende mobiltelefon.

- Når man kommer her, så siger det bare »wusj«, siger Saga Halberg. Hun gør en sigende håndbevægelse med begge hænder på hver side af sin lysegrønne særk.

Presser al stress og tidspres ud af kroppen og ned mod jorden med de åbne håndflader.

- Der er intet med armbåndsure. Vi spiser, når vi er sultne. Og sover, når vi er trætte, siger hun og smiler.

Musikerne mødtes både planlagt og improviseret til spille-sessioner.

Ro giver fællesskab Den stemning bliver reflekteret hos arrangøren.

Hun har sådan set travlt. Men hun taler med luft på stemmen og uden skyggen af de hektiske bevægelser, som jeg har gjort mig til udendørs mester i.

På den måde kan jeg både skrive ned, holde mine papirer, mase min vibrerende telefon godt ind under armhulen og lave et interview.

- Jeg vil faktisk beskrive stemningen som, at den har den der ro, som kan give fællesskabet. Relationerne kan jo udvikle sig netop, når vibrationerne kan være i luften. Og det kan de her. Man kan slentre herhenad, og så møder man en, der smiler til en, og så falder man lidt i snak. Og det er måske en, man aldrig har set før, men det gør jo ikke noget. Det er dejligt at få den der større fornemmelse af, at vi er mange, der ønsker denne her fredelige sameksistens, siger den barfodede Anne Grete Kamilles og smiler sit milde smil.

I den anden ende af pladsen stiger tonerne op fra den langhalsede lut.

Musikeren presser sine sortlakerede fingre ind mod strengene. Drikkehornet sidder fastspændt på læderbæltet. Duften af de ulmende kul fra bålfadet omslutter ham.

Hans ro får mig til at stoppe op. Notere. Og for et øjeblik føle, at jeg ikke skal være andre steder end lige her og lige nu. Med telefonen på lydløs.