Thor Temte er blevet socialdemokrat. Det er han ikke den første fra Enhedslisten, der er blevet - og næppe den sidste. Nu er han klar til at tage kampen op fra allernederst på liste A. Det røde A på hans trøje beror vist mest på en tilfældighed. Foto: Kim Rasmussen

Thor Temte vælger liste A fremfor bare at liste af

Næstved - 04. august 2021 kl. 19:36 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Thor Temte var i det lune hjørne, da Sjællandske mødte ham til åbningen af den nye p-plads til autocampere. Han havde en nyhed til lidt senere på dagen, kunne han fortælle.

Og den nyhed handler om, at han er sprunget ud af skabet og er blevet socialdemokrat. Det er ikke sket over natten. Han har gået og tygget på det i en længere periode, siden han brød med kammeraterne i Enhedslisten i marts i år.

- Jeg er skuffet og ked af det. Der er en del af mit parti, der har givet mig et mistillidsvotum, sagde han til Sjællandske.

Han fortalte, at han havde besluttet, at han frem til kommunalvalget tirsdag 16. november ville være løsgænger i byrådet.

Thor Temte ville bruge tiden på at finde ud af, om han skulle stille op for et andet parti, for han ville meget gerne fortsætte i kommunalpolitik.

Det er den beslutning, han nu har truffet. Fremtiden ligger hos Socialdemokratiet.

Realisten Thor Temte vil gerne fortsætte i kommunalpolitik - det betyder rigtig meget for ham.

Han finder det spændende og mener, at han gør en forskel - særligt med hensyn til at prioritere børnepasnings-, uddannelses- og ældreområdet. Men kommunen har også en udfordring på omsorgsområdet - det må prioriteres i den næste valgperiode, slår han fast.

Det var realisten, der fik tag i ham. At stille op på sin egen liste eller at vælge SF vurderede han ville være urealistisk i forhold til et valg.

- Den mulighed, jeg kunne se for at fortsætte i kommunalpolitik, var at stille op på liste A. Det er det, jeg har valgt, fortæller han.

Han har haft et konstruktivt og godt samarbejde med Carsten Rasmussen, Helle Jessen og socialdemokraterne i byrådet og har derfor valgt at fortsætte dette samarbejde ved at stille op til valget for Socialdemokratiet.

Nu har han meldt sig ind i partiet og er blevet vel modtaget hele vejen rundt

Hårdt arbejde Han ved godt, at han kommer til at tilhøre den venstreorienterede del af partiet, men der var nogle, der mente, han var for højreorienteret til Enhedslisten, så Thor Temte er godt tilfreds med sin nye placering.

Han maner, at hans syn på den økonomiske politik og klimapolitikken flugte ganske flot, med det socialdemokraterne står for i Næstved.

Der hvor den halte er den landspolitiske linje, hvor han ikke er enig i indvandre- og flygtningepolitikken.

Han kommer til at stille op allernederst på stemmesedlen. Der er 25 på liste A, og så håber han, at det personlige stemmetal kan løfte ham ind i byrådet.

- Vi får nok 14-15 mandater, og Carsten Rasmussen trækker nok 10, siger han.

Sidste gang fik Thor Temte 170 - han håber på flere denne gang. Har måske oven i købet en forventning.

- Jeg er ret respekteret i den nordlige del af kommunen, siger han.

Frem til valget fortsætter han som løsgænger af respekt for de vælgere, der stemte på sidst.

Velkommen Borgmester Carsten Rasmussen byder Thor Temte velkommen.

Han kender ham for to byrådsperioder og har et godt indtryk.

Carsten Rasmussen ved godt, at de ikke altid er enige, men det skal der være plads til, mener han.

- Helle Jessen og Charlotte Roest er heller ikke altid enige med gruppen, siger han.

Der er to punkter, hvor han kræver enighed - det er ved konstitueringen efter valget og ved budgetforligne.

- Det ved Thor. Han er jo en erfaren herre, siger han.

Så der har ikke været nogen betænkeligheder - hverken i gruppen eller i partiet.

