Se billedserie Thomas Thor med kademiets ældste elev, Gavin. Det er fire år siden Thomas Thor fra Næstved etablerede El Cambio Academy i Uganda.

Send til din ven. X Artiklen: Thomas Thors fodboldskole baner vejen for børn i Uganda Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas Thors fodboldskole baner vejen for børn i Uganda

Næstved - 27. november 2020 kl. 10:42 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Han var god til fodbold, men inderst inde pressede han sig selv for at leve op til andres forventninger. Den tid er heldigvis forbi. Thomas Thor befinder sig lige nu der, hvor han har det allerbedst - nemlig i sit hjem nær fodboldskolen El Cambio Academy, som er beliggende 150 kilometer sydvest fra hovedstaden Kampala i Uganda.

Det har været en kamp ud over det sædvanlige at skabe en fodboldkostskole helt fra bunden i Afrika. Samarbjede med en kompagnon duede ikke, men hverken det eller andre store bump på vejen har været i stand til at spolere optimismen.

El Cambio betyder forandring, og dét er essensen på Thomas Thors livsprojekt, som nu kører på fjerde år.

- Det udløser et enormt drive, når man gør noget, der gør en forskel. Det hele bunder i, at vi er nødt til at gøre det bedre for de unge. Der er for meget fokus alene på elitetræningen. Man skal fastholde glæden til at spille fodbold, og se det hele menneske, siger Thomas Thor, der har det meget svært, når han ser børn, der ikke bliver behandlet ordentlig.

Pres ødelagde spilleglæde Thomas Thor er søn af Flemming Thor Madsen, som spillede på B1901's divisionshold og sidenhen blev sportsredaktør på Næstved Tidende. Thomas Thor har ikke oplevet at blive sammenlignet med sin far, men som enhver anden far, ønskede han det bedste for sin søn.

Desværre havde Thomas Thor det svært som fodboldspiller, selv om han var blandt de bedste på holdet.

- Jeg blev skadet og tænkte på, hvordan det skulle gå, når jeg kom tilbage på holdet. Jeg mærkede i det hele taget et pres og en frygt for at ikke at leve op til forventningerne. Sådan har mange det - bange for at tabe ansigt og image. Jeg prøvede at løse det selv, for der var ingen til at tage hånd om det. Det lykkedes ikke, og jeg spillede kun for halv kraft, siger Thomas Thor.

Afrikanske drømme Thomas Thor fik i 2015 mulighed for at komme til Ghana på fodboldakademiet Right To Dream. Den sendte Thomas Thor videre med tankerne om at lave sit eget football-academy i Afrika. Han fandt frem til en mand i Uganda, der kunne hjælpe ham i gang, og allerede i 2016 blev El Cambio Academy en realitet i Uganda.

Sidste nyt fra fodboldskolen i Uganda er, at piger også får chancen for at bryde traditioner og kultur, og de udvælges på samme måde som drengene.

El Cambio Academys koncept handler om talent og potentiale. Børnene skal være dygtige til fodbold, men i lige så høj grad besidde gode menneskelige egenskaber. De skal være gode i skolen, modige, omsorgsfulde og nysgerrige.

Læs hele historien i det nye månedsmagasin WKND/4700. Det fås gratis i avisstandere rundt omkring i byen, ligesom det kan hentes i Sjællandskes foyer på Dania 38.

relaterede artikler