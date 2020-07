Thomas Eje-show er aflyst

Arrangøren, Morten Lind oplyser, at kun 278 ud af i alt 1.200 billetter er solgt til de fire sommershows med Thomas Eje, og derfor var det nødvendigt at aflyse koncerterne.

- Ved at trække stikket nu, sikrer jeg, at alle kan få deres penge. Hvis jeg kører videre, så kunne jeg se frem til at stå med et tab på op mod 100.000 kroner per koncert. Det kan jeg ikke magte.