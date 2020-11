The Scoops spreder fest og glæde på Kongebryg 28. november. Privatfoto

The Scoops genopfører 50'erne på bryggeri

Næstved - 15. november 2020 kl. 19:03 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Selv om Elvis døde for over 40 år siden, lever hans musik, den løftede overlæbe og de spændstige hoftevrid videre. 28. november klokken 19.15 går The Scoops på scenen på Kongebryg, hvor bandet tager publikum med tilbage til 50'erne.

Der er brylcreme, anderumper og spidse sko i rigelige mængder, når The Scoops inviterer alle tilbage til 50'erne og spiller op til fest. I forgrunden for The Scoops står David, der som bandets Elvis-look-a-like synger for på sange som Tutti Frutti, Rock around the Clock og alle klassikerne fra Grease.

Ud over kanten Det er altså ikke kun kongen af rock and rolls sange, der kan høres denne aften i Næstved, men der er ingen tvivl om, at Elvis er den store inspiration. Bare som et eksempel kan nævnes, at forsangerens mikrofon er samme model, som Elvis benyttede.

The Scoops blev dannet i 1994 med et mål om at blive Danmarks bedste showband. Musikken skulle ud over scenekanten og være en fryd at høre og se på for et bredt publikum. Bandet har et stort publikum, og siden starten er det blevet til flere hundrede koncerter og optrædener i radio og tv. Derudover er bandet på vej med et nyt album.

Billetter kan købes på www.billetto.dk.

