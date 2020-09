Se billedserie Testcenteret rykker indendørs. Region Sjælland har lejet sig ind på Grimstrupvej 185 og er klar til test torsdag i næste uge, fortæller direktør for Præhospital Center, Benny Jørgensen

Testcenteret flytter indendørs: Her skal du testes for corona

Næstved - 05. september 2020 kl. 04:53 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Testcenteret i Rådmandshaven lukker i næste uge. Dermed er det slut med at blive testet for Covid-19 i de hvide telte, der siden sidst i april har befolket parkeringspladsen mellem kommunens administrationsbygning og sygehuset.

I stedet rykker testcenteret indendørs på Grimstrupvej 185. Det sker som et værn mod de kommende kuldegrader og samtidig bliver det muligt for både raske og syge borgere at blive testet ét og samme sted.

- Vi kører af to spor, sygesporet og samfundssporet her på Grimstrupvej. Det vil sige, at folk uden symptomer eller med milde symptomer skal gå ind af fordøren, mens folk med lægehenvisning skal benytte bagdøren. På den måde sikrer vi os, at de to grupper ikke kommer i berøring med hinanden, fortæller direktør for Præhospital Center, Benny Jørgensen.

Stor p-plads Lokalerne på Grimstrupvej, der tidligere har fungeret som administrationsbygning for Peterson Packaging, rummer 550 kvadratmeter og er lejet frem til udgangen af 2021. Her skal der indrettes modtagelse af såvel syge som raske borgere, podestationer samt kantine og opholdsrum til personalet. Artiklen fortsætter under billedet

I lokalerne på Grimstrupvej bliver der indrettet otte podestationer til raske borgere og fire til folk, der møder op henvist af egen læge. De to grupper undgår kontakt med hinanden. Foto: Jens Wollesen

- Vi gik efter lokaler, hvor der var muligt at adskille dem, der kommer for at blive testet uden symptomer og dem, der føler sig syge og har fået en lægehenvisning. Det har vi fået her på Grimstrupvej og i tilgift er der en stor parkeringsplads bag bygningen, så rammerne er i orden, siger Benny Jørgensen.

Han opfordrer folk til at lade sig teste. Hellere én gang for meget end én gang for lidt. Det har vist sig at være den eneste vej til at få smittetrykket under kontrol.

- I øjeblikket tester vi cirka 2.500 borgere om dagen i vores tre testcentre i Næstved, Roskilde og Maribo. Men målet er 8.000 til 9.000 daglige test. Det har vi kapacitet til. Derfor opfordrer vi folk til at booke en test via Nem-ID. Det er nemt og du kommer aldrig til ulejlighed, siger Benny Jørgensen.

Rammer de unge Udover podning tilbyder testcenteret på Grimstrupvej også en blodprøve, der kan påvise om man har været smittet med Covid-19 og dermed - måske - har dannet antistoffer. Det sker via indkaldelse fra Statens Seruminstitut efter et såkaldt tilfældigheds-princip i brede grupper af befolkningen.

- Vi kan se på udviklingen, at det især er de unge, der bliver ramt. Det er både godt og skidt. De unge er normalt robuste og klarer sig igennem uden symptomer. Til gengæld kan de nå at smitte rigtig mange. Derfor er det vigtigt, at de lader sig teste.

Testcenteret pakker teltene ned i Rådmandshaven onsdag den 9. september. Den dag er det ikke muligt at lade sig teste. Torsdag den 10. september er testcenteret rykket til Grimstrupvej for at genoptage kampen mod den lumske virus.

