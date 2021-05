Se billedserie Tobias Nyberg flyttede ind i forsamlingshuset i 2018. Det er ham, som har gjort Falck opmærksomme på, at taget tidligere har fået en påtale. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Testcenter skrottet: Tag kan styrte sammen

Næstved - 25. maj 2021 kl. 16:51 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Der kommer alligevel ikke noget testcenter i Holme-Olstrup Forsamlingshus.

Det var ellers en del af planen for sommerens teststrategi, som Næstved Kommune i weekenden meldte ud på Facebook. Falck skulle allerede fra tirsdag i denne uge bruge forsamlingshuset som testcenter til deres kviktests.

Nøglerne var overdraget, og kontrakten underskrevet, men som et lyn fra en klar himmel blev det mandag meldt ud, at åbningen er forsinket på ubestemt tid. Falck kan ikke godkende bygningen.

I stedet er man gået i gang med at undersøge andre muligheder for at åbne et testcenter i nærområdet hurtigst muligt.

Afhængig af tests

Vært i Holme-Olstrup Forsamlingshus, Gert Larsen, ærgrer sig over beslutningen. Han insisterer på, at bygningen ikke er farlig.

- Du kan smide ti ton derop, uden der ville ske noget, siger han.

Baggrunden for Falcks beslutning er en tilstandsrapport, som den daværende bestyrelse i forsamlingshuset bestilte hos TP Byggesagkyndig i slutningen af februar i år.

Her konkluderes det blandt andet, at "tagets konstruktion ikke umiddelbart er forsvarligt udført".

Men det kan Gert Larsen ikke genkende, og han har sammen med forsamlingshusets nye bestyrelse bestilt en rådgivende ingeniør og en tømrer til at gennemgå tagkonstruktionen. De bemærker ifølge ham, at konstruktionen ikke giver anledning til nedstyrtningsfare.

- Vi håber, at vi kan få afklaret misforståelsen hurtigst muligt, så testcentret kan åbne her som planlagt, siger Gert Larsen.

Coronakrisen har holdt forsamlingshuset lukket for aktivitet store dele af det sidste år, og muligheden for at lægge hus til Falck som testcenter var derfor en tiltrængt økonomisk håndsrækning, fortæller Gert Larsen.

- Kassen er ved at være tom, så det gælder forsamlingshusets overlevelse, lyder det.

Skriger til himlen

Tobias Nyberg er tidligere vært i forsamlingshuset, og det er ham, som har tippet Næstved Kommune og Falck om, at der ikke må opholde sig mennesker i husets store sal, fordi taget ifølge ham risikerer at styrte sammen.

- Det kan være, at taget ikke styrter ned i de næste 50 år, men jeg har fået en viden gennem tilsynsrapporten, som jeg ikke kan sidde overhørig. Jeg tænker, at det er noget af en risiko, når det er påtalt, at der ikke må opholde sig mennesker i salen. Det skriger til himlen, og jeg kan godt forstå, at man vælger et andet sted, siger Tobias Nyberg.

Ingen chancer

Hos Falck tager man ingen chancer.

- Falck leder i øjeblikket efter den bedst egnede testkapacitet i Holme-Olstrup, så vi kan sikre beboerne i området den bedst mulige service. Vi arbejder lige nu på højtryk og vi forventer at være klar til at teste i området snarest, skriver projektchef for testorganisationen i Region Sjælland, Mikael Kokseby, i en mail til avisen.

Hvornår borgerne i Holme-Olstrup får et testcenter må tiden vise. Men Gert Larsen og resten af bestyrelsen i forsamlingshuset vil gøre alt i deres magt for at overbevise Falck om, at taget ikke fejler noget.

- Vi er meget kede af beslutningen, og vi giver ikke op, lyder det fra Gert Larsen.