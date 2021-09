Se billedserie Centerleder i testcenteret på Grimstrupvej Tenna Børnig Mortensen kan se tilbage på et vanvittigt år i kampen mod corona. Foto: Kim Palm

Testcenter lukker og flytter: Det hårdeste år nogensinde

Næstved - 21. september 2021

Efter et år med kødannelser og trafikkaos på Grimstrupvej 185 er trafikken stilnet af og der er langt mellem de folk, der stadig lader sig teste for Covid-19.

Det er årsagen til, at Region Sjælland torsdag den 30. september lukker PCR-testcenteret på Grimstrupvej og fredag den 1. oktober rykker ind på Uglebroskolen på Nygårdsvej - sammen med vaccinecenteret og hurtig-testcenteret samme sted.

Vanvittigt år Leder af testcenteret - afdelingssygeplejerske Tenna Børnig Mortensen - har været med på hele rejsen. Første dag på jobbet - i august sidste år - brød smitten løs blandt slagteriarbejderne på Danish Crown i Ringsted. Det var begyndelsen på 2. bølge af pandemien, som bare blev værre for at kulminere omkring årsskiftet, hvor vi stimlede sammen i behørig afstand for at åbne munden og invitere podepinden på besøg - i håbet om at vi ikke selv var blevet smittet med corona.

- Det har været vanvittigt, det hårdeste år jeg nogensinde har oplevet. Det var med at navigere fra time til time, fortæller Tenna Børnig Mortensen, der nu har fået tid til at reflektere over en periode hun aldrig havde troet, hun kom til at opleve.

- Da pandemien var på sit højeste havde vi omkring 4.000 kunder i døgnet her på Grimstrupvej. Indfaldsvejene og parkeringspladserne var slet ikke gearet til den slags trafik. Og mange af dem der stod i kø var også pressede og stressede, mens personalet forsøgte at holde trit med alle dem, der havde booket tid til test.

Alle kunne bruges Og personalet blev hentet ind fra alle faggrupper. Lige fra erfarne sygeplejersker og andet sundhedspersonale, til unge på sabbatår og ledige fra jobcenteret. Alle kunne bruges i kampen mod Covid-19.

- Det var folk med meget forskellig faglig baggrund, der blev hentet ind og samtidig skulle vi navigere efter skiftende politiske udmeldinger. Men der blev virkelig skabt holdånd her på Grimstrupvej, fortæller centerlederen ovenpå pandemien som hun - og alle os andre - aldrig kommer til at glemme.

Nu er der stille I dag er der stille på Grimstrupvej og åbningstiderne er også reduceret. En hvid Mazda med et ældre ægtepar ombord triller ind i drive in og personalet er stadig iført mundbind. Men snart er det tid til at tage Covid-19 flagene ned - og rykke sammen med vaccinecenteret på Uglebroskolen på Nygårdsvej.

- Vi er gået fra 4.000 daglige test til mellem 600 og 800 daglige besøgende. Og antallet daler uge for uge. I dag er det hovedsageligt børn og udenlandske arbejdere, der lader sig teste.

Færre test betyder også mindre personale. I dag er der 15 medarbejdere tilknyttet testcenteret, som ifølge Region Sjælland opretholder beredskabet året ud.