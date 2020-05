Se billedserie Et eksempel på et af Grethe Bagges værker. En del af udstillingen vil være til salg, mens en anden del af samlingen i fremtiden fortsat vil kunne opleves i Marjattas bygninger. Foto: Lea Nielsen

Testamenterede alle sine værker til Marjatta: Samles i ny udstilling

Næstved - 26. maj 2020

Billedhuggeren, maleren og grafikeren Grethe Bagge udførte flere udsmykningsværker for Marjatta før sin død som 87-årig i 2012. Forinden havde hun nået at testamentere alle sine værker til specialskolen og døgntilbuddet for udviklingshæmmede, som hun fik en særlig tilknytning til.

Siden er den omfattende kunstsamling blevet studeret grundigt, og på den baggrund er Marjatta nu klar med en helt ny udstilling, som skal kaste lys over Grethe Bagges kunstneriske virke. I centrum står en serie af malerier på kobber, som aldrig har været vist samlet før.

- Vi har helt fra starten ønsket at udbrede kendskabet til Grethe Bagges kunstneriske virke. På den måde kan kunstsamlingen komme alle interesserede til gavn, samtidig med at den støtter op om Marjattas pædagogiske arbejde, hvor det kunstnerisk skabende er et bærende princip i vores værdigrundlag, siger Bernhard Schmitz, leder af Marjatta.

Gift med kunsten Da Grethe Bagge sidst i 1940erne tog hul på sin karriere, slog hun i den grad igennem i kunstens verden. Kort efter, hun var blevet optaget på Kunstakademiet, modtog hun den fornemme Eckersberg-medalje. Det var kun en af mange hædersbevisninger, der tilfaldt den unge kunstner.

Det meste af livet boede Grethe Bagge alene i en lejlighed på Frederiksberg, hvor hun også drev Frederiksberg Malerskole. Hun var ellers forlovet, men brød forbindelsen. Hun ville kun leve for sin kunst, som hun »var gift med«, som hun sagde i et interview med Kristeligt Dagblad i forbindelse med sin 80 års fødselsdag i 2005.

Det forunderlige Nye kunsthistoriske undersøgelser peger på en samlet fortælling i Grethe Bagges kunstværker, hvor kunstneren har forsøgt at sætte farve og form på det forunderlige i tilværelsen. Derfor tages hele Marjattas kulturhus i brug til den kommende udstilling, som også viser skulpturer, olie på lærreder, grafikker og akvareller.

- Fælles for værkerne er, at de alle er led i Grethe Bagges udforskning af det sanselige og det åndelige som et samlet hele - en verden, hvor naturen, fiktionen, guderne, menneskene, det jomfruelige og det sensuelle eksisterer side om side, fortæller udstillingens kurator, Cathrine Rasmussen, cand. mag i kunsthistorie.

En del af udstillingens værker er til salg, og pengene herfra går ubeskåret til MarjattaHjemmenes Støttefond. Midlerne bliver dermed til gavn og velfærd for alle beboere på Marjatta, hvilket også var Grethe Bagges ønske.

Fernisering Der er fernisering fredag den 19. juni klokken 14. Derudover vil udstillingen kunne opleves lørdag den 20. juni kl. 10-15 samt de efterfølgende tre lørdage. Fremvisning kan også ske efter aftale.