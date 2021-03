Foto: Per Christensen

I Holbæk Sportsby er padel blevet mægtigt populært. Nu er sporten på vej mod Næstved, lyder det fra tennisklubben. Foto: Per Andersen

Tennisklub vil anlægge tre padel-baner

Sådan lancerer Dansk Padel Forbund den nye form for ketcherspil, som snart vil være at finde på Nygårdsvej.

I hvert fald arbejdes der ihærdigt med at finde den nødvendige finansiering i Næstved Tennis Klub.

Gennem egen opsparing og et lån fra DGI har klubben nu skaffet 425.000 kroner til forvandlingen af to af klubbens tennisbaner til tre padel-baner, som vil koste knap en million kroner at realisere.